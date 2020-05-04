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В Японии режим ЧС из-за коронавируса продлили до лета
4.5.2020 16:22
Фото: thetrumpet.com
Японский премьер-министр Синдзо Абэ принял решение продлить режим ЧС до 31 мая, передает агентство "Интерфакс".
Ограничительные меры ранее были объявлены в связи с продолжающимся в Японии и соседних странах распространения коронавируса.
Как стало известно, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал соответствующее заявление в ходе заседания штаба по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.
По словам главы японского правительства, режим могут отменить раньше. Это произойдет лишь при одобрении экспертов, тщательно анализирующих данные о ситуации с коронавирусом.
Согласно последним официальным данным, в Японии было выявлено в общей сложности 14 тыс. 877 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 487 человек.
Ранее сообщалось, что токийские отели для пациентов с COVID-19 оснастят роботами.
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