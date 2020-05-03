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СМИ: Токийские отели для пациентов с COVID-19 оснастят роботами
3.5.2020 00:27
Фото: howmade.ru
Отели японской столицы, где сейчас размещаются пациенты с легкой формой коронавирусной инфекцией, могут оснастить роботами, передает Reuters.
На сегодняшний день в стране на эти цели отведено свыше 10. тыс. гостиничных номеров.
В отелях Токио и других японских городов сейчас размещают пациентов COVID-19 с легкими проявлениями болезни. Люди с симптомами, которые не требуют госпитализации, в скором времени будут обслуживаться роботами.
Предполагается, в частности, что робот по имени "Пеппер" будет находиться за стойкой администратора, приветствуя вновь прибывших пациентов. Специально оснащенные искусственным интеллектом роботы-уборщики начнут действовать в "красной зоне", где для персонала высока опасность заражения.
В конце апреля руководство японской ассоциации ретро-игр (JARGA) объявило о решении подарить сто консолей Super Famicom семьям, которые сейчас вынуждены соблюдать карантин. Оставить заявку могут все желающие, основным критерием является лишь наличие ребенка, которому еще не исполнилось шестнадцать лет.
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