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Названы основные пути заражения COVID-19 в России
12:56
Фото: vk.com
В России основными путями передачи коронавирусной инфекции, учитывая закрытые границы, сейчас является местное распространение вторичных и третичных случаев. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал академик РАН, профессор, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
По словам эксперта, самое активное распространение нового коронавируса может происходить в результате тесных контактов: среди родственников в семье или местах большого скопления людей, а также организованных коллективах с длительным пребыванием, включая образовательные учреждения, воинские коллективы, дома для престарелых, учреждения ФСИН и психоневрологические диспансеры.
Академик напомнил, что российские власти начали вводить ограничения еще в конце января, когда были предприняты меры на границе с Китаем. С учетом темпов распространения коронавируса действия по сдерживанию заболевания стали все более масштабными и жесткими. В результате в России удалось выиграть время для мобилизации медицинской службы, отметил Николай Брико.
В России практически не было зафиксировано случаев ввоза коронавирусной инфекции из Китая, но впоследствии множество зараженных начали прибывать из государств Европы. Брико привел данные, которые ранее озвучивал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам столичноо градоначальника, в течение последних полутора месяцев из-за рубежа в РФ вернулись свыше 120 тыс. человек. В результате появились многочисленные эпидемиологические очаги, причем распространялась инфекция, ввезенная в Россию из разных точек планеты.
По официальным данным, на сегодняшний день в РФ общее количество выявленных случаев заражения возросло до 145 268. За последние сутки был зафиксирован еще 10 581 заболевший. Положительными оказались тесты, взятые у жителей 82 регионов страны, сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Отмечается, что у 50,6% зараженных нет никаких клинических проявлений заболевания.
Ранее в Южной Корее была названа возможная причина второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.
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