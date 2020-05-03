Новости шоу-бизнеса

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В России второй день подряд выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом
11:02
Фото: defense.gov
В России за последние сутки был выявлен еще 10 581 зараженный новым коронавирусом.
Положительными оказались тесты, взятые у жителей 82 регионов страны, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Отмечается, что у 50,6% зараженных нет никаких клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день в РФ общее количество выявленных случаев заражения возросло до 145 268.
В течение минувших суток было зафиксировано 76 летальных случаев, в том числе 35 - в Москве. За период с начала вспышки в нашей стране скончались уже 1 356 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Выздоровели и покинули больницы за последний день еще 1 456 человек, включая 544 - в Москве. В общей сложности коронавирус уже успели побороть 18 095 пациентов.
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