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В Японии семьям на самоизоляции раздадут приставки Super Famicom
25.4.2020 23:11
Фото: hi-news.ru
Руководство японской ассоциации ретро-игр (JARGA) объявило о решении подарить сто консолей Super Famicom семьям, которые сейчас вынуждены соблюдать карантин.
Как передает портал ars techica, вместе с консолями будут выдаваться игры.
Предполагается, что семьи с детьми, сидящие сейчас на карантине, смогут получить приставку и две игры: Final Fantasy VI и Super Donkey Kong. В организации пояснили, что речь идет о шедеврах, но играть в них легко.
Оставить заявку могут все желающие. Основным критерием для участия в этой необычной акции является лишь наличие ребенка, которому еще не исполнилось шестнадцать лет.
На прошлой неделе власти Японии расширили режим ЧС, объявленный из-за продолжающегося распространения коронавируса, по всей территории страны. Ограничительные меры будут действовать до 6 мая, заявил премьер-министр Синдзо Абэ после заседания правительственного штаба по борьбе с заболеванием.
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