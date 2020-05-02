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Под Воронежем выпал из окна больницы врач, заразившийся коронавирусом
00:01
Фото: livejournal.com
С тяжелыми травмами медика доставили в отделение реанимации, у него диагностировали перелом основания черепа.
В пресс-службе регионального Минздрава пояснили, что по факту случившегося уже начато расследование.
В Воронежской области из окна медицинского учреждения выпал Александр Шулепов, ранее работавший в качестве врача скорой помощи Новоусманской больницы. Ранее у медика выявили коронавирус.
Врач выпал из окна больницы, где лечился от инфекционного заболевания, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. Чиновники уточняют, что уже начато расследование по факту ЧП. По результатам будет дан официальный комментарий.
В последних числах апреля Александр Шулепов вместе с коллегой Александром Косякиным записали видеоролик, разошедшийся в соцсетях. Медики, в частности, сообщали об отсутствии защитных средств. Кроме того, речь шла о том, что врача с подтвержденным коронавирусом якобы не сняли со смены и заставляют выходить на работу в обычном режиме.
Позже был создан еще один видеоматериал, в котором врачи признался, что писал первый ролик под воздействием эмоций, вскоре после того, как узнал о диагнозе. В действительности он не контактировал с пациентами после того, как у него выявили коронавирус. Как отмечал Шулепов, заболевание у него протекает практически без симптомов, наблюдается лишь насморк.
По данным официальной статистики, на территории Воронежской области зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались девять человек.
Ранее в Красноярске скончалась исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов войны Елена Непомнящая. В прошлые выходные она выпала из окна собственного кабинета, расположенного на пятом этаже.
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