Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Воронежем выпал из окна больницы врач, заразившийся коронавирусом

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Фото: livejournal.com



С тяжелыми травмами медика доставили в отделение реанимации, у него диагностировали перелом основания черепа.



В пресс-службе регионального Минздрава пояснили, что по факту случившегося уже начато расследование.



В Воронежской области из окна медицинского учреждения выпал Александр Шулепов, ранее работавший в качестве врача скорой помощи Новоусманской больницы. Ранее у медика выявили коронавирус.



Врач выпал из окна больницы, где лечился от инфекционного заболевания, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. Чиновники уточняют, что уже начато расследование по факту ЧП. По результатам будет дан официальный комментарий.



В последних числах апреля Александр Шулепов вместе с коллегой Александром Косякиным записали видеоролик, разошедшийся в соцсетях. Медики, в частности, сообщали об отсутствии защитных средств. Кроме того, речь шла о том, что врача с подтвержденным коронавирусом якобы не сняли со смены и заставляют выходить на работу в обычном режиме.



Позже был создан еще один видеоматериал, в котором врачи признался, что писал первый ролик под воздействием эмоций, вскоре после того, как узнал о диагнозе. В действительности он не контактировал с пациентами после того, как у него выявили коронавирус. Как отмечал Шулепов, заболевание у него протекает практически без симптомов, наблюдается лишь насморк.



По данным официальной статистики, на территории Воронежской области зафиксировали 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались девять человек.



Ранее в Красноярске скончалась исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов войны Елена Непомнящая. В прошлые выходные она выпала из окна собственного кабинета, расположенного на пятом этаже.



Автор: Злата Богатова

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