Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. завгоспиталя

13:24

Фото: РЕН ТВ



Несмотря на все усилия медиков, которые в течение нескольких дней боролись за жизнь пациентки, скончалась исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов войн в Красноярске Елена Непомнящая. В прошлые выходные она выпала из окна собственного кабинета, расположенного на пятом этаже.



Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Красноярского края, 47-летняя Елена Непомнящая скончалась от травм накануне, 1 мая.



В сообщении указано, что после окончания Красноярского мединститута она на протяжении более двадцати лет трудилась в местной системе здравоохранения, занимая руководящие посты. Сообщив скорбную новость, в ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойной. В министерстве заверили, что семье умершей будет оказана вся необходимая помощь.



По данным региональной прессы, незадолго до ЧП начальство проинформировало Непомнящую о том, что ее госпиталь решено перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом.



Руководитель больницы настаивала на том, что ее учреждение просто невозможно использовать в таком качестве, однако всех пожилых людей, ветеранов, тружеников тыла вскоре распределили по другим больницам Красноярска.



Автор: Злата Богатова

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