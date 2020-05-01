Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярске скончалась выпавшая из окна и.о. завгоспиталя
13:24
Фото: РЕН ТВ
Несмотря на все усилия медиков, которые в течение нескольких дней боролись за жизнь пациентки, скончалась исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов войн в Красноярске Елена Непомнящая. В прошлые выходные она выпала из окна собственного кабинета, расположенного на пятом этаже.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Красноярского края, 47-летняя Елена Непомнящая скончалась от травм накануне, 1 мая.
В сообщении указано, что после окончания Красноярского мединститута она на протяжении более двадцати лет трудилась в местной системе здравоохранения, занимая руководящие посты. Сообщив скорбную новость, в ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойной. В министерстве заверили, что семье умершей будет оказана вся необходимая помощь.
По данным региональной прессы, незадолго до ЧП начальство проинформировало Непомнящую о том, что ее госпиталь решено перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом.
Руководитель больницы настаивала на том, что ее учреждение просто невозможно использовать в таком качестве, однако всех пожилых людей, ветеранов, тружеников тыла вскоре распределили по другим больницам Красноярска.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|