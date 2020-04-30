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Китай не разрешает ВОЗ участвовать в расследовании по возникновению COVID-19


13:14
Китай не разрешает ВОЗ участвовать в расследовании по возникновению COVID-19Фото: livejournal.com

Китайские власти пока еще не дали положительного ответа на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, чтобы ее эксперты участвовали в расследовании, связанном с возникновением коронавируса COVID-19. Об этом представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа рассказал в интервью Sky News.

По словам представителя организации, Пекин ранее инициировал национальное расследование. Зная об этом, ВОЗ выступила с предложением подключить к работе своих экспертов. Однако на данном этапе Госкомздрав КНР и власти страны пока не дали положительного ответа.

Галеа подчеркнул, что крайне важно установить источники происхождения вируса. Специалисты должны располагать этими сведениями, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Представитель ВОЗ отметил, что не видит причин для отказа со стороны Китая.

Уточняется, что на текущий момент ВОЗ также не располагает доступом к записям, которые вели две уханьские лаборатории, занимавшиеся исследованием вирусов. По словам Галеа, коллеги ВОЗ по нашей трехуровневой системе сейчас считают, что вирус, произошедший из Уханя, был естественным, а не искусственно созданным.

Ранее Национальная разведка Соединенных Штатов объявила о результатах расследования, связанного с происхождением коронавируса. Американские эксперты также пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не является искусственным вирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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