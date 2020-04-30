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SARS-CoV-2 не является искусственным, выяснили в США
30.4.2020 23:17
Фото: vk.com
Национальная разведка Соединенных Штатов объявила о результатах расследования, связанного с происхождением коронавируса.
Эксперты пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не является искусственным вирусом, передает агентство Reuters.
Как указано в заявлении офиса Директора Национальной разведки США (ODNI), американское разведсообщество провело расследование и подтверждает широкий научный консенсус о том, что данный вирус не был искусственно создан либо генетически модифицирован.
Вместе с тем, пока остается неясным, как именно могла начаться вспышка коронавируса. Основными предположениями являются контакт с зараженными животными и последствия некого несчастного случая, который мог произойти в лаборатории китайского города Ухань, отмечено в тексте.
Не так давно американский телевизионный канал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники" рассказал о том, что "нулевой пациент" был заражен в лаборатории Уханя во время проведения экспериментов с летучими мышами. Впоследствии практикантка заразила своего молодого человека, и пара начала разносить заболевание среди жителей города, утверждалось в материале.
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