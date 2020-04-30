Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Швеции жертвами COVID-19 могут стать до 40 тыс. человек
30.4.2020 21:13
Фото: vk.com
В Швеции от COVID-19 может погибнуть до 40 000 человек, если власти не примут мер по прекращению распространения заболевания.
О необходимости ввести достаточно жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом заявили профессора Уно Веннергрен и Том Бриттон.
Как передают зарубежные СМИ, ученые выступили на шведском телевидении и поделились прогнозом о том, что произойдет в стране, если не предпринять жестких мер.
Профессор теоретической биологии в Стокгольмском университете Уно Веннергрен и профессор математики из университета Линчепинга Том Бриттон продолжают анализировать пандемию. Ученые попытались подсчитать, каким может оказаться число жертв COVID-19 в Швеции и пришли к неутешительным выводам.
Ранее сообщалось о резком росте банкротств в гостиничном и ресторанном бизнесе Швеции: по итогам марта уровень увеличился на рекордные 123% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|