Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швеции из-за коронавируса началось массовое банкротство

1.4.2020 14:08

Фото: pointville.ag



В марте 2020 года в Швеции банкротства в гостиничном и ресторанном бизнесе увеличились на рекордные 123% в сравнении с тем же периодом прошлого года.



Информацию, основанную на кредитной статистике компании UC, приводит новостная служба SVT Nyheter.



Отмечается, что пандемия нанесла серьезный удар и транспортной сфере Швеции - число банкротств возросло на 105%. В прошлом специалисты еще не сталкивались с таким приростом.



В стране каждый день о реструктуризации объявляют пять компаний, и число их неуклонно растет. В большинстве случаев речь идет о неспособности оплатить обязательства, ранее взятые на себя. Кредиторы обычно выражают готовность договариваться, однако в сложившейся из-за коронавируса обстановке сложно прогнозировать, насколько долгой может быть отсрочка.



Как отметил экономист Калифорнийского университета Ричард Дамберг, все происходит крайне быстро. Никто не ожидал, что это случится так скоро, ведь обычно чтобы дойти до банкротства, требуется время. Подобная тенденция вызывает тревогу, добавил эксперт.



В середине марта в Австрии за два дня потеряли работу почти 50 тысяч человек, трудившихся на горнолыжных курортах страны и инфраструктурно связанных с ними ресторанах и отелях. Кроме того, из-за пандемии в Австрии замерло и строительство.



Автор: Злата Богатова

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