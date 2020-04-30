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После пересмотра статистики Британия стала третьей по числу жертв COVID-19
30.4.2020 15:21
Фото: thesun.co.uk
Великобритания сейчас находится на третьем месте по количеству летальных исходов среди пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию.
Об этом рассказал представителям прессы глава МИД королевства Доминик Рааб.
В Лондоне приняли решение о том, что необходимо пересмотреть статистику по смертям, связанным с коронавирусом. В результате в данные были включены еще 3811 человек.
Дело в том, что ранее официальные данные включали лишь пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые умерли в больницах. Теперь же Минздрав Великобритании объявил о том, что количество жертв заболевания превысило 26 тысяч, включая тех, кто был заражен и скончался в домах престарелых и других учреждениях, а также дома.
Первое место по количеству умерших с диагнозом COVID-19 сейчас занимают США, второе — Италия.
Ранее власти Уханя скорректировали статистику по числу пациентов с коронавирусом, в том числе, погибшим от этого заболевания.
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