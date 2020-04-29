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Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева


29.4.2020 17:22
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона КураеваФото: livejournal.com

Глава Русской православной церкви (РПЦ) подписал указ, касающийся миссионера протодиакона и известного блогера Андрея Кураева.

В качестве причины запрета в священнослужении указывается оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

В указе патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается, что оскорбления были публичными. Кроме того, они допускались в день, когда умер священнослужитель, цитируют российские СМИ текст документа. Запрет в священнослужении протодиакона Андрея Кураева распространяется на период до того, как свой вердикт вынесет епархиальный церковный суд.

Протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля в 48-летнем возрасте. Как указывалось на официальном портале РПЦ, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.

В прошлом Андрей Кураев являлся одним из наиболее деятельных представителей РПЦ, которые ратовали за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Впоследствии Кураев стал чаще упоминаться как оппонент ведущих представителей духовенства. В связи с этим несколько лет назад он покинул Московскую духовную академию, где преподавал в течение длительного времени.

Напомним, ранее представитель РПЦ осуждающе прокомментировал решение некоторых верующих отправиться на пасхальную службу, несмотря на призыв патриарха молиться дома. Как подчеркнул глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, недопустимо игнорировать призывы патриарха, касающиеся мер по борьбе со смертельно опасным заболеванием.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

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