ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы
Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
У берегов Антарктиды раскололся крупнейший в мире айсберг
У берегов Антарктиды раскололся крупнейший в мире айсберг
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен ЫнаВ Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен Ына
Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19
В РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятийВ РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятий
Тодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилииТодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилии
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на ЭльбеПутин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В РПЦ осудили прихожан, пришедших в храмы на Пасху


25.4.2020 18:48
В РПЦ осудили прихожан, пришедших в храмы на ПасхуФото: smi2.net

Представитель Русской православной церкви осуждающе прокомментировал решение некоторых верующих отправиться на пасхальную службу, несмотря на призыв патриарха молиться дома.

На эту тему глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион высказался эфире программы "Церковь и мир", которая выходит на канале "Россия-24".

Как заявил священнослужитель, недопустимо игнорировать призывы патриарха, касающиеся мер по борьбе со смертельно опасным заболеванием.

По словам митрополита Илариона, "некие священники в Москве" ранее публиковали видеоролики, в которых утверждали, что призыв главы РПЦ является лишь пожеланием. Верующих убеждали в том, что они могут и не прислушиваться к мнению патриарха. Митрополит Иларион заявил, что с подобными "благоглупостями категорически не согласен", ведь в данном случае речь идет о человеческих жизнях.

При этом представитель РПЦ подчеркнул, что не осуждает сотрудников полиции. Силовики выписывали прихожанам штрафы за нарушение самоизоляции, выполняя свою работу.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в АрктикеВ Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике
В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19
В Канаде возросло число жертв стрельбыВ Канаде возросло число жертв стрельбы
В Канаде при стрельбе погибли 17 человекВ Канаде при стрельбе погибли 17 человек
Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемиюБезос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru