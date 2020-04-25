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В РПЦ осудили прихожан, пришедших в храмы на Пасху
25.4.2020 18:48
Фото: smi2.net
Представитель Русской православной церкви осуждающе прокомментировал решение некоторых верующих отправиться на пасхальную службу, несмотря на призыв патриарха молиться дома.
На эту тему глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион высказался эфире программы "Церковь и мир", которая выходит на канале "Россия-24".
Как заявил священнослужитель, недопустимо игнорировать призывы патриарха, касающиеся мер по борьбе со смертельно опасным заболеванием.
По словам митрополита Илариона, "некие священники в Москве" ранее публиковали видеоролики, в которых утверждали, что призыв главы РПЦ является лишь пожеланием. Верующих убеждали в том, что они могут и не прислушиваться к мнению патриарха. Митрополит Иларион заявил, что с подобными "благоглупостями категорически не согласен", ведь в данном случае речь идет о человеческих жизнях.
При этом представитель РПЦ подчеркнул, что не осуждает сотрудников полиции. Силовики выписывали прихожанам штрафы за нарушение самоизоляции, выполняя свою работу.
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