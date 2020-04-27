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Ученые высчитали, когда закончится пандемия


27.4.2020 23:43
Ученые высчитали, когда закончится пандемияФото: vk.com

Исследователи из Сингапура смогли выяснить, когда в мире и различных странах, в том числе, России, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.

Расчеты производились при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщают ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), данные уточняются в ежедневном режиме. Сведения о предполагаемой дате окончания эпидемии коронавируса в РФ и в других странах публикуются "в ознакомительных целях".

По данным исследователей, 24 мая темпы распространения заболевания в России сократятся на 97%. К 4 июня заболеваемость коронавирусом понизится на 99%. Полностью же ситуация нормализуется лишь к 18 августа, прогнозируют специалисты. При этом пик эпидемии в России приходится на 20-е числа апреля, указано в опубликованном материале.

На сегодняшний день на территории РФ было выявлено 87 147 человек, зараженных коронавирусом, в том числе, около 6,2 тыс. новых случаев - за минувшие сутки. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 на текущий момент в России составляет 795.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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