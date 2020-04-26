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Власти Петербурга рассказали о смерти четырех медсестер с коронавирусом
26.4.2020 03:10
Фото: vk.com
Четыре медицинские сестры, заразившиеся новым коронавирусом COVID-19, скончались в Северной столице в течение апреля, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. В администрации Петербурга пояснили, что погибшие или имели другие тяжелые заболевания, или инфицировались не при исполнении трудовых обязанностей.
В городском комитете по здравоохранению сообщили, что медработники, как и любые другие люди, могли заразиться коронавирусом не только на своей работе.
Уточняется, что две медсестры, 30 и 55 лет, в прошлом трудились в Госпитале для ветеранов войн, их 56-летняя коллега работала в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, еще одна женщина, который было 58 лет, являлась сотрудницей одной из поликлиник Петербурга.
Ранее руководство Елизаветинской больницы сообщило о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого. Проработав в этом учреждении на протяжении более двадцати лет, он перешел в Александровскую больницу. Трудясь там с февраля этого года, доктор заразился COVID-19, от которого сам спасал пациентов.
В Боткинской инфекционной больнице Петербурга еще несколько дней назад на лечении находилось более 120 медработников с лабораторно подтвержденным коронавирусом.
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