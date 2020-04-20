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В Петербурге более 130 медиков с COVID-19 находятся в Боткинской больнице


20.4.2020 23:34
В Петербурге более 130 медиков с COVID-19 находятся в Боткинской больницеФото: rheumconsultant.com

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга на сегодняшний день находится 131 медработник с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач лечебного учреждения Денис Гусев.

По словам Гусева, трое его коллег пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Главврач Боткинской больницы сообщил, что коронавирусом заражается все больше и больше медицинских работников. По словам Дениса Гусева, через его больницу на сегодняшний день уже прошло 140 медиков - как из разных стационаров, так и поликлиник. Выписали по выздоровлению пока лишь девять пациентов.

Состояние трех пациентов сейчас достаточно тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ, рассказал главврач в эфире канала "78".

Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию о заражении коронавирусом более 50 курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге.

Автор: Злата Богатова

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