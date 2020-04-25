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В Уфе подавили бунт в колонии строгого режима
25.4.2020 19:23
Фото: irk.today
Беспорядки в исправительной колонии № 3 в Уфе пытались спровоцировать шесть арестантов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкортостану.
К настоящему времени ситуация полностью урегулирована.
Согласно имеющимся на этот час данным, ЧП случилось вечером 20 апреля. Установлено, что шестеро осужденных отказались выполнять требования сотрудников учреждения. Не пуская их в помещение отряда, арестанты обратились к другим осужденным с призывом присоединиться к акции неповиновения.
Действия осужденных, пытавшихся спровоцировать бунт, были оперативно пресечены. В результате инцидента никто из сотрудников колонии и арестантов не пострадал, пояснили в региональном ведомстве. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств и причинах случившегося.
Прокомментировав инцидент, в пресс-службе республиканского УФСИН пояснили, что речь идет об исправительном учреждении, где находятся уже не раз судимые граждане. Их признали виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях, приговорив к лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил о том, что бунт в ИК строгого режима № 15 около города Ангарска мог быть тщательно спланирован.
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