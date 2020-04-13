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Бунт в колонии под Иркутском мог быть тщательно спланирован
13.4.2020 08:01
Фото: livejournal.com
Среди версий, которые сейчас рассматривают следователи, тщательно спланированный бунт, сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.
Омбудсмен уже посетил место происшествия - исправительную колонию строго режима № 15 около города Ангарска, передает агентство "Интерфакс".
По словам Виктора Игнатенко, во время бунта заключенные действовали очень организованно. После того, как ситуация в учреждении была взята под контроль, силовики нашли многочисленные средства связи, в том числе телефоны с подключенным выходом в интернет.
Омбудсмен пояснил, что инициаторы бунта быстро смогли попасть в промзону и начали оперативно сливать бензин. Позже он был использован для поджога. Площадь возгорания в результате превысила 30 тыс. кв. м, огнем были уничтожены три цеха деревообработки, склад материалов, школа и профессиональное училище, а также различная техника и подсобные помещения.
В сгоревшем свинарнике и коровнике погибло много животных.
По предварительным данным, в следственных изоляторах сейчас находятся порядка 300 человек. Продолжается выяснение обстоятельств ЧП, выявляются организаторы и наиболее активные участники. Не исключено, что беспорядки могли организовать так называемые "авторитеты", пытавшиеся дискредитировать администрацию ИК.
В колонии, где случились беспорядки, содержат рецидивистов, которые получили срок за преступления, считающиеся наиболее опасными. Уполномоченный пояснил, что речь идет об убийствах и тяжких телесных повреждениях, которые повлекли смерть, а также бандитизме и даже терроризме.
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