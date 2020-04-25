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Более половины жителей Франции согласны на цифровое отслеживание
25.4.2020 18:18
Фото: vk.com
Как показал социологический опрос, проводившийся французской исследовательской компанией Ipsos, на текущий момент 56% жителей страны согласны на использование приложений, которые будут отслеживать их перемещения.
В исследовании приняли участие 5000 человек, сообщает BFM TV.
Социологический опрос показал, что более половины респондентов - 56% - согласны использовать мобильное приложение, которое бы анонимно предоставляло властям сведения об их перемещениях и контактах, если это будет необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее выяснилось, что большинство жителей Франции сохраняют "хорошее настроение", несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и связанную с ним самоизоляцию. Как свидетельствовали результаты социологического опроса, проведенного институтом Elabe, об этом заявили 67% респондентов. Лишь 17% опрошенных на тот момент отмечали, что у них в последнее время чаще "плохое настроение".
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