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Во Франции 67% жителей сохраняют хорошее настроение в условиях пандемии
8.4.2020 10:19
Фото: smi2.net
Большинство жителей Франции сохраняют "хорошее настроение", несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и связанную с ним самоизоляцию.
Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом Elabe, об этом заявили 67% респондентов.
С выводами специалистов знакомит BFM TV. В частности, 38% участников опроса признались, что у них "довольно хорошее настроение", тогда как 29% находятся сейчас в "очень хорошем настроении".
Лишь 17% опрошенных отметили, что у них в последнее время чаще "плохое настроение".
Отвечая на вопрос о доверии властям, 34% участников исследования заявили, что склонны доверять мерам, которые ввели ранее президент Франции Эммануэль Макрон и правительство. 9% респондентов полностью полагаются на руководство страны в преодолении этого кризиса.
Готовность находиться на самоизоляции и после 30 апреля при этом выразили 58% опрошенных.
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