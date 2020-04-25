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Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы
25.4.2020 17:49
Фото: kapital.kz
Некоторым странам Евросоюза "старшие товарищи" не дают просить помощи у России, заявил глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам министра, ряд государств ЕС хотел бы обратиться к Москве с просьбой о поддержке в борьбе с коронавирусом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об этом в интервью программе "Большая игра". Сегодня в эфире Первого канала показали часть беседы с главой дипломатического ведомства.
Данные различных источников свидетельствуют о том, что целый ряд европейских государств, включая страны, входящие в состав НАТО, хотели бы "пойти по пути итальянского опыта". Как пояснил Лавров, речь идет о том, чтобы обратиться к Москве за определенными видами помощи, в которых у России "действительно есть хорошие сравнительные преимущества".
Однако власти этих стран не могут обратиться к российским властям, так как им запрещают "старшие товарищи", - сказал глава МИД РФ. Лавров добавил, что ему с трудом верилось в подобное, но он ознакомился с оригиналами соответствующих документов.
В конце марта ВКС РФ подготовили несколько спецбортов Ил-76, которые доставили в Италию, где в тот момент продолжал бушевать коронавирус, высококвалифицированных и опытных специалистов из России. Кроме того, самолеты привезли груз с оборудованием и средствами защиты.
Позже отправку российских военных медиков в Рим прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в сложившейся ситуации государства должны оказывать помощь друг другу в борьбе с пандемией. Взаимовыручка сейчас активно продолжается и среди стран, входящих в военный альянс, указал глава Североатлантического альянса.
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