ИнтерНовости - новости в стране и мире
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в храме Минобороны
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
В США умер актер Дмитрий Дьяченко
В США умер актер Дмитрий Дьяченко
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятийВ РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятий
Тодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилииТодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилии
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на ЭльбеПутин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
Более половины жителей Франции согласны на цифровое отслеживаниеБолее половины жителей Франции согласны на цифровое отслеживание
Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у МосквыЛавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы


25.4.2020 17:49
Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у МосквыФото: kapital.kz

Некоторым странам Евросоюза "старшие товарищи" не дают просить помощи у России, заявил глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам министра, ряд государств ЕС хотел бы обратиться к Москве с просьбой о поддержке в борьбе с коронавирусом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об этом в интервью программе "Большая игра". Сегодня в эфире Первого канала показали часть беседы с главой дипломатического ведомства.

Данные различных источников свидетельствуют о том, что целый ряд европейских государств, включая страны, входящие в состав НАТО, хотели бы "пойти по пути итальянского опыта". Как пояснил Лавров, речь идет о том, чтобы обратиться к Москве за определенными видами помощи, в которых у России "действительно есть хорошие сравнительные преимущества".

Однако власти этих стран не могут обратиться к российским властям, так как им запрещают "старшие товарищи", - сказал глава МИД РФ. Лавров добавил, что ему с трудом верилось в подобное, но он ознакомился с оригиналами соответствующих документов.

В конце марта ВКС РФ подготовили несколько спецбортов Ил-76, которые доставили в Италию, где в тот момент продолжал бушевать коронавирус, высококвалифицированных и опытных специалистов из России. Кроме того, самолеты привезли груз с оборудованием и средствами защиты.

Позже отправку российских военных медиков в Рим прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в сложившейся ситуации государства должны оказывать помощь друг другу в борьбе с пандемией. Взаимовыручка сейчас активно продолжается и среди стран, входящих в военный альянс, указал глава Североатлантического альянса.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожарыВ Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары
В Канаде возросло число жертв стрельбыВ Канаде возросло число жертв стрельбы
Московским донорам будут доплачивать за антитела к коронавирусуМосковским донорам будут доплачивать за антитела к коронавирусу
В США умер актер Дмитрий ДьяченкоВ США умер актер Дмитрий Дьяченко
Греф: Россия не имеет возможности раздавать гражданам деньгиГреф: Россия не имеет возможности раздавать гражданам деньги

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru