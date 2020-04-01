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Генсек НАТО прокомментировал отправку российских военных врачей в Италию


1.4.2020 15:43
Генсек НАТО прокомментировал отправку российских военных врачей в ИталиюФото: fraza.ua

В сложившейся ситуации государства должны оказывать помощь друг другу в борьбе с пандемией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, взаимовыручка сейчас активно продолжается и среди стран, входящих в военный альянс.

Все страны сейчас должны помогать друг другу, ведь речь идет о международном эпидемиологическом кризисе, заявил генсек НАТО. На эту тему Йенс Столтенберг высказался во время видеоконференции в Брюсселе, когда ему был задан вопрос об отношении альянса к тому, что Россия недавно направила своих военных медиков в Италию.

Генсек НАТО отметил, что в сложившейся обстановке каждая из стран альянса сейчас сама решает, какую помощь она может оказать и в чем нуждается. При этом Столтенберг указал на ряд примеров, как государства НАТО поддерживали друг друга. В частности, он напомнил об отправке Турцией в Испанию и Италию медоборудования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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