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В Италии за сутки скончались более 800 пациентов с COVID-19
31.3.2020 20:17
Фото: vk.com
По последним официальным данным, в Италии за сутки скончались 837 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.
В общей сложности жертвами заболевания в стране стали уже 12428 человек.
Как сообщил руководитель службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли, днем раньше было зафиксировано 812 летальных исходов.
По состоянию на 31 марта в Италии с начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 77 635 человек. За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения составило 2107, днем раньше - 1648. В последний раз столь малый прирост был зарегистрирован 10 марта, пояснил Боррелли.
Ранее появились сведения о том, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 800 тыс. человек.
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