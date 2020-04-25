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У берегов Антарктиды раскололся крупнейший в мире айсберг
25.4.2020 15:48
Фото: goodfon.ru
Начали происходить изменения в айсберге, получившем название А-68, пишут иностранные СМИ.
В январе 2017 года его площадь составляла около 5800 км, а масса оценивалась специалистами в 1 трлн тонн.
Айсберг А-68 считался не только самым крупным в мире, но и удивлял исследователей своей живучестью. По данным ученых, он образовался в 2017 году после того, как от антарктического шельфового ледника откололся огромных размеров ледяной массив. Как стало известно, он потерял кусок объемом порядка 175 кв. км.
Как передает BBC News, прямо сейчас около берегов Антарктиды айсберг наконец начал раскалываться. По мнению профессора Адриана Лакмана из британского Университета в Суонси, дрейфующий ледяной гигант, необычайно долго державший форму, вскоре может превратиться в несколько фрагментов.
Ранее в Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике.
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