|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике
24.4.2020 18:41
Фото: worldenergynews.gr
В американском Госдепартаменте при этом подчеркнули, что финансирование никак не связано с планами главы Соединенных Штатов Дональда Трампа приобрести эту территорию.
Предполагается, что летом начнет работу консульство в Гренландии.
Объявив о том, что летом этого года на территории Гренландии будет открыто американское консульство, в Госдепе заявили, что на развитие региона будет выделено свыше $12 млн. Средства направят на реализацию различных проектов, осуществляемых в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике.
Как подчеркнул высокопоставленный представитель ведомства, выступавший на телефонном брифинге Госдепа для журналистов, речь не идет о покупке Гренландии. По его словам, на протяжении полутора веков США являются арктическим государством, поэтому "нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики".
Американский дипломат добавил, что в Вашингтоне воодушевлены перспективами снова открыть консульство США в Нууке, которое начнет работать уже этим летом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|