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В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике


24.4.2020 18:41
В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в АрктикеФото: worldenergynews.gr

В американском Госдепартаменте при этом подчеркнули, что финансирование никак не связано с планами главы Соединенных Штатов Дональда Трампа приобрести эту территорию.

Предполагается, что летом начнет работу консульство в Гренландии.

Объявив о том, что летом этого года на территории Гренландии будет открыто американское консульство, в Госдепе заявили, что на развитие региона будет выделено свыше $12 млн. Средства направят на реализацию различных проектов, осуществляемых в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике.

Как подчеркнул высокопоставленный представитель ведомства, выступавший на телефонном брифинге Госдепа для журналистов, речь не идет о покупке Гренландии. По его словам, на протяжении полутора веков США являются арктическим государством, поэтому "нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики".

Американский дипломат добавил, что в Вашингтоне воодушевлены перспективами снова открыть консульство США в Нууке, которое начнет работать уже этим летом.

Автор: Злата Богатова

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