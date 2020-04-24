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Назван вероятный мотив стрелка из Новой Шотландии
24.4.2020 22:51
Фото: rtr-vesti.ru
Стоматолог, причастный к гибели двадцати трех человек, незадолго до ЧП жестоко избил свою подругу. Обнаружив, что женщина сбежала, впавший в ярость Габриэль Вортман взял в руки оружие, сообщили представители полицейского управления Новой Шотландии (Канада).
Мужчина начал убивать людей, как только обнаружил, что от него смогла сбежать жестоко избитая подруга, сообщает CTV со ссылкой на заявление официального представителя полиции Новой Шотландии Даррена Кэмпбела.
По версии следствия, женщина покинула дом, несмотря на то, что стрелок заковал ее в наручники. Заметив, что подруга сбежала из плена, Габриэль Вортман сначала поджог собственный дом, а потом начал убивать соседей.
Застрелив тринадцать человек, проживавших рядом с ним, он поджигал их дома. Потом Вортман расправился с женщиной-полицейским, которая пыталась его остановить. Отправившись на автомобиле в соседние населенные пункты, подозреваемый застрелил еще нескольких человек. Позже он был убит на заправочной станции в городе Энфилд.
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