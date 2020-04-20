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В Канаде возросло число жертв стрельбы


20.4.2020 23:57
В Канаде возросло число жертв стрельбыФото: kapital.kz

В результате массового убийства, которое было совершено в канадской провинции Новая Шотландия, погибли девятнадцать человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное полицейское управление.

Представители властей Новой Шотландии пояснили, что уже удалось установить все места, где велась стрельба. Однако в некоторых домах, где совершались убийства, начался пожар, и это крайне осложнило поиск жертв. В полиции полагают, что после ликвидации огня в руинах сгоревших домов могут обнаружиться тела погибших.

Ранее правоохранители назвали имя нападавшего, им оказался 51-летний дантист Габриэль Вортман. Сначала он расстрелял нескольких жителей небольшого городка Портапик, а потом начал перемещаться по соседним населенным пунктам, убивая знакомых и случайно встреченных людей в Милфорде, Труро и Энфилде.

Автор: Злата Богатова

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