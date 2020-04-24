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В одной из больниц Перми локализовали очаг заражения COVID-19
24.4.2020 21:42
Фото: krasnodar-news.net
В больнице "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми удалось выявить и локализовать очаг заражения новым коронавирусом COVID-19, передают российские СМИ.
По предварительным данным, за несколько дней там могли инфицироваться около пятидесяти человек.
Как указано в официальном Telegram-канале краевых властей, который посвящен борьбе с распространением коронавируса, с начала текущей недели в данном лечебном учреждении уже выявили заражение сорока восьми человек - одиннадцати сотрудников и тридцати семи пациентов.
Отмечается, что первый случай был подтвержден 20 апреля, коронавирус диагностировали у одного из пациентов терапевтического отделения. На следующий день два отделения - терапевтическое и кардиологическое - было решено закрыть на прием, они действуют в режиме обсерватора.
В сообщении также указано, что в числе тех, кто мог заразиться коронавирусом - двадцать шесть пациентов, проходивших лечение в стационаре и уже покинувших больницу. Эпидемиологи сейчас продолжают работу по установлению контактных лиц и их проверке.
Ранее коронавирус был подтвержден у всех сотрудников одного из отделений петербургского НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена. Как рассказал завотделением нейроортопедии Дмитрий Пташников, у девяти из его коллег диагностирована пневмония.
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