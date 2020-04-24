ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике
В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике
Помощник Глазьева отреагировал на критику ЦБ
Помощник Глазьева отреагировал на критику ЦБ
В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова
В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятийВ РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятий
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на ЭльбеПутин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
В Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима ЛеонидоваВ Петербурге задержали гулявшего в парке с женой и собакой Максима Леонидова
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
Над Балтийским морем российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16Над Балтийским морем российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В одной из больниц Перми локализовали очаг заражения COVID-19


24.4.2020 21:42
В одной из больниц Перми локализовали очаг заражения COVID-19Фото: krasnodar-news.net

В больнице "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми удалось выявить и локализовать очаг заражения новым коронавирусом COVID-19, передают российские СМИ.

По предварительным данным, за несколько дней там могли инфицироваться около пятидесяти человек.

Как указано в официальном Telegram-канале краевых властей, который посвящен борьбе с распространением коронавируса, с начала текущей недели в данном лечебном учреждении уже выявили заражение сорока восьми человек - одиннадцати сотрудников и тридцати семи пациентов.

Отмечается, что первый случай был подтвержден 20 апреля, коронавирус диагностировали у одного из пациентов терапевтического отделения. На следующий день два отделения - терапевтическое и кардиологическое - было решено закрыть на прием, они действуют в режиме обсерватора.

В сообщении также указано, что в числе тех, кто мог заразиться коронавирусом - двадцать шесть пациентов, проходивших лечение в стационаре и уже покинувших больницу. Эпидемиологи сейчас продолжают работу по установлению контактных лиц и их проверке.

Ранее коронавирус был подтвержден у всех сотрудников одного из отделений петербургского НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена. Как рассказал завотделением нейроортопедии Дмитрий Пташников, у девяти из его коллег диагностирована пневмония.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Помощник Глазьева отреагировал на критику ЦБПомощник Глазьева отреагировал на критику ЦБ
Дрю Бэрримор на карантине плачет каждый деньДрю Бэрримор на карантине плачет каждый день
В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19
Трамп поставил под сомнение сведения о здоровье Ким Чен ЫнаТрамп поставил под сомнение сведения о здоровье Ким Чен Ына
Путин: Россия еще не прошла пик распространения коронавирусаПутин: Россия еще не прошла пик распространения коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru