Новости шоу-бизнеса

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В Петербурге коронавирусом заразились все сотрудники отделения НИИ им. Вредена
23.4.2020 12:28
Фото: vk.com
НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена
Коронавирус подтвержден у всех сотрудников одного из отделений петербургского НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена.
О случившемся в своем инстаграме рассказал завотделением нейроортопедии Дмитрий Пташников.
По словам Дмитрия Пташникова, на лечении в его отделении находится тридцать два пациента. Все десять сотрудников, работающие сейчас с больными, заражены коронавирусом. У девяти из них по результатам исследования уже подтверждена пневмония, как и у двенадцати пациентов. Двое заболевших были переведены в специализированные стационары, пояснил доктор.
Пташников также отметил, что и сам заразился COVID-19. В течение нескольких дней у него держалась температура. Первоначально он подозревал, что заболел гриппом. Сейчас доктор описывает свое состояние как приличное - к счастью, обошлось без воспаления легких. По словам врача, не сработали никакие средства защиты, включая наиболее современные.
Ранее главврач Боткинской инфекционной больницы Петербурга Денис Гусев сообщил о том, что в стационаре находился 131 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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