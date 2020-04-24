Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге арестован владелец мини-отеля, выстреливший в глаз 18-летней сотруднице

24.4.2020 09:24

Фото: novorosinform.org



Суд вынес решение об аресте подозреваемого на срок до 20 июня.



По факту инцидента, случившегося в минувший вторник, 21 апреля, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, решение об аресте бизнесмена вынес Куйбышевский районный суд. Уточняется, что Шаига Мубариза Зейналова подозревают в покушении на убийство. Он будет оставаться под стражей до 20 июня.



По данным представителей МВД по Петербургу и Ленобласти, бизнесмен был задержан вскоре после того, как в полицию обратилась 18-летняя сотрудница мини-гостиницы. По словам девушки, владелец отеля выстрелил ей в глаз. В полиции после задержания Зейналова были составлены два протокола по факту употребления наркотических веществ и мелкого хулиганства. Позже по итогам проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.



Отмечается, что задержанный в содеянном признаваться отказывается. По версии следствия, у него может быть не менее четырех единиц официально зарегистрированного оружия. Оно с нарушениями хранилось в гостинице, где произошло ЧП. Правоохранители также ведут поиск незарегистрированного оружия, которым мог располагать задержанный.



Автор: Злата Богатова

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