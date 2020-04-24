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Водитель Бабкиной прокомментировал сообщения о заражении коронавирусом
24.4.2020 07:27
Фото: 24smi.org
Валерий Князев, являющийся личным водителем российской артистки Надежды Бабкиной, опроверг сведения, распространившиеся ранее в СМИ.
По его словам, сообщения о том, что вся его семья якобы заражены новой коронавирусной инфекции, не соответствуют действительности.
Валерий Князев высказался на эту тему в интервью "Газете.Ru". Прокомментировав публикации, появившиеся не так давно в российских СМИ, водитель Надежды Бабкиной опроверг сведения о заражении коронавирусом. По его словам, он не болеет и чувствует себя хорошо. Соблюдая режим изоляции, 65-летний Князев в последнее время выходит на улицу лишь для того, чтобы выгулять собаку или сделать покупки в ближайшем магазине.
С Бабкиной он "не общался с 27 числа", подчеркнул водитель артистки. Князев признался, что не понимает, почему историк моды Александр Васильев начал рассказывать подобные истории. Князев уточнил, что сын живет отдельно, а некоторые пожилые родственники, увидев публикации в СМИ, были крайне обеспокоены. Разволновавшись, они начали ему звонить и уточнять, что произошло.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор подтвердил сведения о том, что Надежду Бабкину экстренно госпитализировали с воспалением легких. При этом коронавирус у артистки выявлен не был.
Позже коллега певицы по телепередаче "Модный приговор", телеведущий и историк моды Александр Васильев, рассказал журналистам о том, что водитель Надежды Бабкиной и все его близкие родственники якобы заразились коронавирусом.
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