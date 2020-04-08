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Бабкину ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ


8.4.2020 08:02
Надежда Бабкина с супругомФото: just-interes.ru
Надежда Бабкина с супругом

Известная российская певица, народная артистка РСФСР, Надежда Бабкина, возглавляющая театр "Русская песня", попала в больницу с пневмонией.

Врачи приняли решение ввести пациентку в состояние медикаментозной комы.

Как заявил пресс-атташе артистки Александр Велор, слова которого приводит агентство "Интерфакс", сейчас Надежда Бабкина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Представитель певицы пояснил, что она находится в состоянии медикаментозной комы.

Велор пояснил, что медики пошли на такие действия, чтобы избежать "дальнейших последствий, более тяжелых". Учитывая, что подключение к специальной аппаратуре является довольно болезненной процедурой, врачи ввели ее в лекарственную кому. Представитель звезды добавил, что в происходящем "нет ничего страшного и опасного".

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Надежда Бабкина попала в больницу с двусторонней пневмонией. В связи с этим возникли предположения о том, что артистка могла заразиться коронавирусом. Однако официальные представители звезды эти сведения опровергли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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