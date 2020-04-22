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В Челябинской области зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом
10:17
Фото: vk.com
За последние сутки на Южном Урале было выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По словам главы региона, зафиксирован крупный эпидочаг в Златоусте.
Как стало известно, из-за ошибок в оказании медицинской помощи в одной из больниц города Златоуста заразились сорок четыре человека. По факту случившегося уже проводится соответствующее расследование, пояснил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В больнице №1 города Златоуст COVID-19 был выявлен у врачей и пациентов, сообщил губернатор региона. Текслер пояснил, что очаг установлен в одном из корпусов медицинского учреждения.
По последним официальным данным, в регионе было выявлено 173 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели и уже выписаны из больниц 38 человек, два пациента скончались.
Ранее сотрудники неврологического отделения Люберецкой больницы (Московская область) обратились к руководству МВД, СКР и ФСБ с просьбой привлечь к ответственности администрацию медицинского учреждения. В заявлении указывалось, что из-за бездействия руководства больницы COVID-19 заразились уже более 50 медиков.
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