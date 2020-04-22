|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подмосковные медики обратились в ФСБ после того, как COVID-19 выявили у 52 сотрудников больницы
08:06
Фото: novosti-saratova.ru
Сотрудники неврологического отделения Люберецкой больницы (Московская область) обратились к руководству МВД, СКР и ФСБ с просьбой привлечь к ответственности администрацию медицинского учреждения. В заявлении указано, что из-за бездействия руководства больницы COVID-19 заразились уже более 50 медиков.
Подмосковные медики просят привлечь к ответственности за инфицирование сотрудников больницы коронавирусом руководство лечебного учреждения. Соответствующие заявления они направили в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, руководителя ФСБ Александра Бортникова и главы СКР Александра Бастрыкина, передает РБК.
Сведения о том, что в указанно больнице десятки сотрудников были заражены коронавирусом, подтвердили в подмосковном Минздраве.
Отмечается, что заявление в силовые структуры подписали шесть работников медицинского учреждения, в том числе, Аркадий Хаславский, работающий в отделении неврологии в качестве медбрата. По его словам, начиная с 23 марта в больницу начали поступать пациенты с температурой, кашлем, слабостью и другими симптомами, характерными для COVID-19.
Вплоть до того, как не были получены положительные результаты на коронавирус, пациенты оставались среди прочих больных. При этом работавших с ними медиков до середины апреля не обеспечивали средствами индивидуальной защиты. В частности, коронавирус был подтвержден у восьми сотрудников неврологического отделения, где работает Хаславский.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|