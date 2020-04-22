Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подмосковные медики обратились в ФСБ после того, как COVID-19 выявили у 52 сотрудников больницы

08:06

Фото: novosti-saratova.ru



Сотрудники неврологического отделения Люберецкой больницы (Московская область) обратились к руководству МВД, СКР и ФСБ с просьбой привлечь к ответственности администрацию медицинского учреждения. В заявлении указано, что из-за бездействия руководства больницы COVID-19 заразились уже более 50 медиков.



Подмосковные медики просят привлечь к ответственности за инфицирование сотрудников больницы коронавирусом руководство лечебного учреждения. Соответствующие заявления они направили в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, руководителя ФСБ Александра Бортникова и главы СКР Александра Бастрыкина, передает РБК.



Сведения о том, что в указанно больнице десятки сотрудников были заражены коронавирусом, подтвердили в подмосковном Минздраве.



Отмечается, что заявление в силовые структуры подписали шесть работников медицинского учреждения, в том числе, Аркадий Хаславский, работающий в отделении неврологии в качестве медбрата. По его словам, начиная с 23 марта в больницу начали поступать пациенты с температурой, кашлем, слабостью и другими симптомами, характерными для COVID-19.



Вплоть до того, как не были получены положительные результаты на коронавирус, пациенты оставались среди прочих больных. При этом работавших с ними медиков до середины апреля не обеспечивали средствами индивидуальной защиты. В частности, коронавирус был подтвержден у восьми сотрудников неврологического отделения, где работает Хаславский.



Автор: Злата Богатова

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