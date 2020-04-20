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В Тюменской области предотвратили нападение на школу


10:59
В Тюменской области предотвратили нападение на школуФото: vk.com

Сотрудниками ФСБ задержан житель Тюменской области 2001 г.р., подозреваемый в подготовке вооруженного нападения.

Преступление могло быть совершено в одном из учебных заведений региона, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ отмечается, что в причастности к подготовке преступления подозревается 18-летний житель Тюменского района. По данным следственных органов, он намеревался совершить вооруженное нападение на школу в апреле.

Во время задержания у молодого тюменца обнаружили и изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, а также два охотничьих ножа и аммиачную селитру. Кроме того, силовики нашли и будут изучать средства связи, принадлежащие подозреваемому.

По данным следствия, молодой человек мог пользоваться интернет-инструкциями, чтобы изготовлять самодельные взрывные устройства, которые планировал использовать во время преступления. Сведений о том, что могло стать мотивом предполагаемого нападения, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что следственные органы уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.

На прошлой неделе силами ФСБ задержан подросток, который готовил вооруженное нападение на одну из школ города Красноярска. У юноши 2006 г.р. было изъято оружие и СВУ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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