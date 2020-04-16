|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярске задержан подросток, готовивший нападение на школу
16.4.2020 18:15
Фото: tvzvezda.ru
Силами ФСБ задержан подросток, который готовил вооруженное нападение на одну из школ города Красноярска, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ уточняется, что у юноши 2006 г.р. было изъято оружие и СВУ.
Как стало известно, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали юного жителя города Красноярска по подозрению в подготовке вооруженного нападения. Объектом атаки могло стать учебное заведение, пояснили в ЦОС.
Предположительно, молодой человек готовил нападение, в ходе которого намеревался использовать не только оружие, но и взрывчатку.
Сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли у подозреваемого обрез охотничьего ружья и патроны к нему, а также кустарно изготовленные взрывные устройства. Кроме того, правоохранители будут изучать средства связи, которыми в последнее время пользовался подросток, и личные дневники, где он мог писать о своих планах устроить нападение.
Сведений о том, что могло стать мотивом предполагаемого преступления, из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|