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В Красноярске задержан подросток, готовивший нападение на школу


16.4.2020 18:15
В Красноярске задержан подросток, готовивший нападение на школу Фото: tvzvezda.ru

Силами ФСБ задержан подросток, который готовил вооруженное нападение на одну из школ города Красноярска, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ уточняется, что у юноши 2006 г.р. было изъято оружие и СВУ.

Как стало известно, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали юного жителя города Красноярска по подозрению в подготовке вооруженного нападения. Объектом атаки могло стать учебное заведение, пояснили в ЦОС.

Предположительно, молодой человек готовил нападение, в ходе которого намеревался использовать не только оружие, но и взрывчатку.

Сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли у подозреваемого обрез охотничьего ружья и патроны к нему, а также кустарно изготовленные взрывные устройства. Кроме того, правоохранители будут изучать средства связи, которыми в последнее время пользовался подросток, и личные дневники, где он мог писать о своих планах устроить нападение.

Сведений о том, что могло стать мотивом предполагаемого преступления, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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