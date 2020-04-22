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В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары
22.4.2020 10:22
Фото: livejournal.com
На территории Чернобыльской зоны отчуждения все еще фиксируются очаги тления, сообщает пресс-служба ведомства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Пожарные продолжают работу по окончательной ликвидации возгораний.
В ведомстве пояснили, что сотрудники ГСЧС сейчас продолжают мероприятия по тушению пожаров в Денисовицком, Дитятковском, Лубянском и Паришевском лесничествах, где сохраняются единичные очаги тления. Отмечается, что они были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Кривая гора, Рассоха и Рудьки.
В мероприятиях задействовано свыше 1,2 тыс. человек, используется тяжелая инженерная техника и восемь путепрокладчиков ВСУ. Сформировано уже 640 км минерализованных полос, сообщили в ведомстве. Накануне, 21 апреля, пожарная авиация сбросила на территорию Чернобыльской зоны 258 тонн воды.
Предположительно, причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Первые очаги на территории зоны отчуждения зафиксировали еще около двух недель назад.
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