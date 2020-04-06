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На Украине тушат пожар в Чернобыльской зоне
6.4.2020 03:52
Фото: 27r.ru
К настоящему времени очаг возгорания еще не потушен, информиурует пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
Пожарные продолжают мероприятия по ликвидации лесного пожара, который возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
По данным ведомства, пожар начался на территории между населенными пунктами Владимировка и Жовтневе. Площадь возгорания там составляет сейчас около 20 га. Кроме того, неподалеку от села Раговка сохраняется очаг площадью порядка 5 га.
О возгорании в зоне отчуждения близ населенного пункта Владимировка Котовского лесничества стало известно накануне.
В конце минувшего марта в Екатеринбурге восемь человек стали жертвами ночного пожара в деревянном жилом доме. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом, а также умышленном поджоге.
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