|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Епископ Сербской православной церкви умер от коронавируса
30.3.2020 19:13
Фото: kapital.kz
Минувшей ночью в Белграде от коронавируса умер епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин.
Священнослужителю был 71 год.
Епископа лечили в белградской клинике "Драгиша Мишович", сообщают сербские СМИ. Несмотря на все усилия медиков, в ночь на 30 марта епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин ушел из жизни от осложнений коронавирусной инфекции.
Ранее Валевская епархия Сербской православной церкви подтвердила информацию о том, что владыка Милутин и еще двое священников заразились коронавирусом. Епископ Милутин был хорошим пастырем и оставался "вместе с верующими точно так же, как до этого полвека служил Богу и своему роду", цитирует текст сообщения епархии телевизионный канал РТС.
По последним официальным данным, в Сербии от COVID-19 скончались 16 человек. В стране выявлено 785 заразившихся.
Ранее стало известно о смерти известного музыканта Алана Меррилла. Как сообщила дочь создателя композиции I Love Rock 'n' Roll, ее отец умер от коронавируса в Нью-Йорке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|