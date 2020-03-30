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Епископ Сербской православной церкви умер от коронавируса


30.3.2020 19:13
Епископ Сербской православной церкви умер от коронавирусаФото: kapital.kz

Минувшей ночью в Белграде от коронавируса умер епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин.

Священнослужителю был 71 год.

Епископа лечили в белградской клинике "Драгиша Мишович", сообщают сербские СМИ. Несмотря на все усилия медиков, в ночь на 30 марта епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин ушел из жизни от осложнений коронавирусной инфекции.

Ранее Валевская епархия Сербской православной церкви подтвердила информацию о том, что владыка Милутин и еще двое священников заразились коронавирусом. Епископ Милутин был хорошим пастырем и оставался "вместе с верующими точно так же, как до этого полвека служил Богу и своему роду", цитирует текст сообщения епархии телевизионный канал РТС.

По последним официальным данным, в Сербии от  COVID-19 скончались 16 человек. В стране выявлено 785 заразившихся.

Ранее стало известно о смерти известного музыканта Алана Меррилла. Как сообщила дочь создателя композиции I Love Rock 'n' Roll, ее отец умер от коронавируса в Нью-Йорке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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