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На промплощадке под Мурманском до 317 возросло число зараженных COVID-19


21.4.2020 14:24
На промплощадке под Мурманском до 317 возросло число зараженных COVID-19Фото: vk.com

Среди рабочих на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" под Мурманском выявлено более трехсот заразившихся коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, вспышка зафиксирована в селе Белокаменка (с.п. Междуречье, Кольский район).

За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось до 317 человек. За день до этого COVID-19 был выявлен у 290 рабочих, то есть прирост числа зараженных составил 9%.

Согласно последним официальным данным, в общей сложности на территории Мурманской области уже зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.

В минувшее воскресенье, 19 апреля, чартер вывез 176 здоровых вахтовиков, трудившихся на промплощадке ЦСКМС, в Самару. Кроме того, более двухсот работников, у которых не был выявлен коронавирус, с промплощадки ЦСКМС направили в гостиницу "Моряк" в Мурманске, где им предстоит провести две недели в условиях изоляции, находясь при этом под круглосуточной охраной.

По данным местных властей, в 97% случаев коронавирус протекает у заразившихся рабочих в легкой форме, симптомов практически не наблюдается. Предположительно, "нулевым" пациентом на объекте мог стать гражданин Киргизии.

Напомним, не так давно в Мурманской области был зафиксирован скачок числа заражений коронавирусом: за сутки число лабораторно подтвержденных тестов возросло вдвое.

Автор: Злата Богатова

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