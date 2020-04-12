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В Мурманской области за сутки вдвое возросло количество зараженных COVID-19


00:08
В Мурманской области за сутки вдвое возросло количество зараженных COVID-19Фото: prozhelezu.ru

За прошедшие сутки в Мурманской области вдвое возросло количество инфицированных COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением нового заболевания.

На текущий момент коронавирус был официально подтвержден у 128 человек, еще более 100 - остаются под подозрением.

Большинству заболевших - от 18 до 45 лет. В региональном оперативном штабе уточнил, что из 128 случаев заражения коронавирусом 79 было выявлено на территории Кольского района, еще 27 - в Кировско-Апатитской агломерации.

Семь анализов оказались положительными у жителей Мурманска, шесть - в ЗАТО Александровск, еще пять и два - соответственно в Печенгском районе и Мончегорске. Единичные случаи зафиксировали в ЗАТО Североморск и Кандалакше.

Напомним, около недели назад администрация Мурманской области разрешила местным жителям гулять с детьми при соблюдении правил безопасности, а также расширила перечень предприятий, которым позволяется работать в выходные дни.

Автор: Злата Богатова

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