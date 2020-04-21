Новости шоу-бизнеса

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В ВС США зафиксировано более 5,3 тыс. зараженных COVID-19
21.4.2020 01:08
Фото: my.ua
В вооруженных силах Соединенных Штатов коронавирус был выявлен уже у 5335 человек, информирует Пентагон.
По данным американского оборонного ведомства, за неделю рост составил порядка 600 человек.
В числе тех, кто заразился новым коронавирусом, 3438 действующих военнослужащих (около ста из них находятся под наблюдением медиков, более 850 уже поправились), свыше 800 гражданских служащих и более 700 подопечных, а также около 360 сотрудников компаний-подрядчиков, сообщили в Пентагоне.
Количество смертельных исходов возросло до двадцати двух. В числе умерших - моряк, скончавшийся на атомном авианосце "Теодор Рузвельт", где ранее была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. На борту судна COVID-19 выявили уже у примерно 700 моряков.
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