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Пентагон не будет эвакуировать экипаж авианосца, на котором произошла вспышка коронавируса
1.4.2020 19:49
Фото: nethaber.com
В Минобороны Соединенных Штатов сообщили, что не будут эвакуировать экипаж авианосца "Теодор Рузвельт", на котором сейчас продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
С таким заявлением выступил глава ведомства Марк Эспер.
Прокомментировав случившееся в эфире CBS, глава Пентагона сообщил о том, что личный состав авианосца не будет эвакуироваться в связи со вспышкой COVID-19.
Ранее командование ВМФ Соединенных Штатов подтвердило сведения о том, что на авианосце "Теодор Рузвельт" еще 24 марта были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом - заболели три человека. На сегодняшний день инфицированы уже около ста моряков. В результате был подан запрос на эвакуацию судна с островов в Тихом океане.
В общей сложности на борту этого судна остаются около 4 тыс. человек. Как заявил ранее капитан авианосца Бретт Крозье, войны сейчас нет, поэтому у его "матросов нет причин гибнуть".
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