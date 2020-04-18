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В Канаде при стрельбе погибли 17 человек


07:08
В Канаде при стрельбе погибли 17 человекФото: livejournal.com

До 17 человек возросло количество жертв стрельбы, случившейся на территории канадской провинции Новая Шотландия.

Обновленные данные поступили от комиссара национальной полиции страны Бренды Лаки, передает канал CBC.

По данным правоохранительных органов, в числе семнадцати погибших и нападавший. Лаки пояснила, что количество жертв инцидента может увеличиться. Ведется расследование.

Первоначально власти подтвердили сведения о тринадцати погибших. Среди них - сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

В ходе начатого разбирательства установлено, что первые выстрелы минувшей ночью произошли в городке Порталик. Личность стрелка установлена, им является 51-летний Гэбриел Уортман. Мужчина был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине.

Объехав несколько других населенных пунктов, расположенных в радиусе 50 км от Порталика, нападавший также стрелял по людям, пояснили в полиции. Операция по его задержанию продолжалась около двенадцати часов. По уточненным данным, Уортмана застрелили в городе Энфилд, когда он пытался оказывать сопротивление силовикам.

Информации о вероятных мотивах преступления пока нет. Установлено лишь, что с некоторыми погибшими Уортман ранее был знаком.

После случившегося премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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