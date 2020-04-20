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Первые пациенты могли заболеть коронавирусом еще в сентябре и не в Ухане
20.4.2020 06:40
Фото: livejournal.com
В Великобритании разработали математическую модель, изучив сведения о мутациях нового коронавируса. В результате исследователи из Кембриджского университета установили, что первые случаи заражения могли происходить вовсе не в китайском городе Ухань, который считается первым очагом распространения новой инфекции.
По мнению британских ученых, первые случаи заражения коронавирусом могли произойти в период с 13 сентября по 7 декабря, передает South China Morning Post. И происходило это вовсе не в Ухане, расположенном в центральной части КНР, как было принято считать. Исследователи из Кембриджа утверждают, что речь идет о юге Китая.
Ученые пришли к таким выводам, изучив значительное число различных штаммов вируса SARS-CoV-2, полученных со всего мира. В результате специалисты создали генетическую карту перемещений и мутаций возбудителя, предположив, что некоторое время он мог оставаться внутри летучей мыши или другого животного, не представляя опасности для людей.
В период с 13 сентября по 7 декабря, утверждают британские исследователи, мутировавший вирус впервые попал в организм человека. При этом большая часть штаммов, отобранных в США и Австралии, генетически оказалась более близкой к вирусу летучей мыши, чем штаммы, которые распространялись в странах Восточной Азии.
Ранее руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфа выразил сомнение в том, что новая коронавирусная инфекция могла быть создана в лаборатории.
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