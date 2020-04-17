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В Сингапуре назвали антинаучной версию о лабораторном происхождении коронавируса
12:20
Фото: defense.gov
Наиболее вероятным разносчиком вируса сейчас считается панголин, заявил руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфа.
Ученый выразил сомнение в том, что новая коронавирусная инфекция могла быть создана в лаборатории.
В Сингапуре ученые прокомментировали предположения о лабораторном происхождении нового коронавируса. Подобные высказывания они считают политической темой, которая не имеет каких-либо научных обоснований. В частности, такого мнения придерживается Ван Линьфа, передает The Straits Times.
По словам руководителя программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура, сейчас появилось большое количество документов, имеющих политический характер. При этом исследователи убеждены в том, "что вероятность искусственного появления нового вируса равна нулю", - отметил профессор.
Ученый пояснил, что у него не вызывает сомнений передача вируса SARS-CoV-2 от летучей мыши людям "через третье животное". Споры о том, кто именно мог стать таким посредником, пока продолжаются. Пока многие эксперты склоняются к тому, что речь скорее всего идет о панголине.
Профессор подчеркнул, что установление источника вируса и механизмов его передачи на ранней фазе представляет большое значение для предотвращения подобных вспышек в будущем. Исследователь при этом напомнил, что экспертам понадобилось около десяти лет для выяснения цепочки передачи человеку коронавируса SARS-CoV, который спровоцировал в период 2002-03 годов вспышку атипичной пневмонии.
Ранее нобелевский лауреат Люк Монтанье заявил о том, что коронавирус создали ученые. Авторитетный ученый пояснил, что, вероятно, имели место некие манипуляции с COVID-19, в который добавили частицы ВИЧ.
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