ИнтерНовости - новости в стране и мире
Почти половина экипажа авианосца «Шарль де Голль» заразилась COVID-19
Почти половина экипажа авианосца «Шарль де Голль» заразилась COVID-19
Мария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Мария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Минпросвещения переносит ВПР на осень
Минпросвещения переносит ВПР на осень
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В психиатрической больнице Архангельска выявили вспышку коронавирусаВ психиатрической больнице Архангельска выявили вспышку коронавируса
Скончался заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Иван ЖуковСкончался заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Иван Жуков
В Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба ГосподняВ Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Под Хабаровском при крушении частного самолета погибли четыре человекаПод Хабаровском при крушении частного самолета погибли четыре человека
Космические силы США вооружат установками для нейтрализации российских спутниковКосмические силы США вооружат установками для нейтрализации российских спутников

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сингапуре назвали антинаучной версию о лабораторном происхождении коронавируса


12:20
В Сингапуре назвали антинаучной версию о лабораторном происхождении коронавирусаФото: defense.gov

Наиболее вероятным разносчиком вируса сейчас считается панголин, заявил руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфа.

Ученый выразил сомнение в том, что новая коронавирусная инфекция могла быть создана в лаборатории.

В Сингапуре ученые прокомментировали предположения о лабораторном происхождении нового коронавируса. Подобные высказывания они считают политической темой, которая не имеет каких-либо научных обоснований. В частности, такого мнения придерживается Ван Линьфа, передает The Straits Times.

По словам руководителя программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура, сейчас появилось большое количество документов, имеющих политический характер. При этом исследователи убеждены в том, "что вероятность искусственного появления нового вируса равна нулю", - отметил профессор.

Ученый пояснил, что у него не вызывает сомнений передача вируса SARS-CoV-2 от летучей мыши людям "через третье животное". Споры о том, кто именно мог стать таким посредником, пока продолжаются. Пока многие эксперты склоняются к тому, что речь скорее всего идет о панголине.

Профессор подчеркнул, что установление источника вируса и механизмов его передачи на ранней фазе представляет большое значение для предотвращения подобных вспышек в будущем. Исследователь при этом напомнил, что экспертам понадобилось около десяти лет для выяснения цепочки передачи человеку коронавируса SARS-CoV, который спровоцировал в период 2002-03 годов вспышку атипичной пневмонии.

Ранее нобелевский лауреат Люк Монтанье заявил о том, что коронавирус создали ученые. Авторитетный ученый пояснил, что, вероятно, имели место некие манипуляции с COVID-19, в который добавили частицы ВИЧ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Хибинах спасли собаку, которая побоялась спускаться с горы вместе с хозяином-сноубордистомВ Хибинах спасли собаку, которая побоялась спускаться с горы вместе с хозяином-сноубордистом
На въездах в Москву из-за проверки пропусков образовались пробкиНа въездах в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки
Мария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусомМария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
МЧС и Росгвардия смогут составлять протоколы за ненадлежащее поведение при ЧСМЧС и Росгвардия смогут составлять протоколы за ненадлежащее поведение при ЧС
В УПЦ прокомментировали карантин в Киево-Печерской лавреВ УПЦ прокомментировали карантин в Киево-Печерской лавре

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru