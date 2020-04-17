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Коронавирус создали ученые, заявил нобелевский лауреат Люк Монтанье
17.4.2020 22:00
Фото: livejournal.com
Новый коронавирус COVID-19 не имеет природного происхождения, считает известный французский вирусолог Люк Монтанье.
Ученый, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, поделился своим мнением в интервью телевизионному каналу CNEws.
Авторитетный эксперт высказал версию о том, что новый коронавирус был создан в лаборатории. По словам Люка Монтанье, вероятно, имели место некие манипуляции с COVID-19, в который добавили частицы ВИЧ.
Вирусолог заявил, что новый коронавирус представляет собой продукт работы молекулярных биологов. Пока можно лишь догадываться, с какой целью он создавался, его "работа – представлять факты". Может быть, деятельность лаборатории была связана с намерениями "произвести вакцину против СПИДа", - выразил предположение Монтанье.
Стоит отметить, что в другом интервью для портала Pourquoi docteur французский вирусолог упоминал лабораторию китайского Уханя, когда говорил о происхождении вируса.
Ранее американский телевизионный канал Fox News рассказал о "нулевом пациенте", который был первым заражен новым коронавирусом. Как утверждалось в материале, им является практикантка, работавшая в лаборатории китайского города Ухань, где проводились эксперименты с летучими мышами.
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