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В психбольнице Архангельска 70 человек заболели COVID-19
19.4.2020 21:26
Фото: smi2.net
В Архангельской области за сутки почти втрое возросло количество инфицированных коронавирусом, передает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Резкое увеличение числа подтвержденных заражений связано со вспышкой инфекции в Архангельской клинической психиатрической больнице.
Ранее под подозрением оказались порядка пятидесяти человек, контактировавшие с заболевшей сотрудницей. Однако выяснилось, что среди сотрудников и пациентов учреждения заболели не менее человек.
По последним официальным данным, в регионе общее число зараженных коронавирусом сейчас достигло 114 человек, информирует штаб.
В помещениях психиатрической больницы продолжаются мероприятия по дезинфекции, ранее уже начали действовать инфекционный стационар для заболевших пациентов и обсерватор. В учреждение направили инфекционистов.
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