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В психиатрической больнице Архангельска выявили вспышку коронавируса
19:39
Фото: kurgan-med.ru
Заражение COVID-19 заподозрили у более чем 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Медицинское учреждение уже закрыли на карантин.
Со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова уточняется, что коронавирусная инфекция подтвердилась у одной из сотрудниц больницы. В результате в контактный круг попало значительное количество людей, включая коллег заболевшей женщины и пациентов.
По словам Бузинова, к завтрашнему дню число зараженных может увеличиться. После того, как у сотрудницы был подтвержден коронавирус, было принято решение о перепрофилировании отдельно стоящего здания клиники. Один из этажей в нем будет отведен в качестве инфекционного отделения для пациентов с подтвержденным заболеванием. На другом разместится обсерватор для контактных лиц.
Эпидемиологи уже определили первый круг контактов с заболевшей вне медицинского учреждения. На текущий момент все эти люди определены на домашнюю самоизоляцию.
По последним официальным данным, на территории Архангельской области ранее было подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось о вспышке COVID-19, зафиксированной в психиатрической больнице Кишинева.
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